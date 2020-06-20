الصحة: تسجيل 51 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطي مرضى سابقين، بينهم 49 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس.

وأوضحت في بيان صحفي، أنه بتسجيل الإصابات الـ51، ترتفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 84 إصابة، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 954 إصابة.

وأشارت إلى أن مجمل الإصابات النشطة بلغ 357، توزعت كالتالي: محافظة القدس 38 حالة، ومحافظة رام الله والبيرة 6 حالات، ومحافظة بيت لحم 5 حالات، ومحافظة الخليل 258 حالة، ومحافظة قلقيلية 5 حالات، ومحافظة نابلس 23 حالة، ومحافظة طولكرم حالة واحدة، ومحافظة جنين 4 حالات، ومحافظة أريحا والأغوار حالتان، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 15 حالة.