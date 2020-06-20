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تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ونابلس

20 حزيران / يونيو 2020 10:28

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظتي الخليل ونابلس بالضفة المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن 26 إصابة سجلت في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع،  إضافة إلى إصابة في نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابات، بينها 306 نشطة.

وتتوزع الحالات النشطة كما يلي: 38 في محافظة القدس، و6 في محافظة رام الله والبيرة، و5 في محافظة بيت لحم، و209 في محافظة الخليل، و5 في محافظة قلقيلية، و21 في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، و4 في محافظة جنين، وإضافة إلى حالتين في محافظة أريحا والأغوار، و15 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

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