الاحتلال يعتقل شاباً من عرابة في جنين

جنين – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي جمال أبو صلاح (25 عاما) على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، أثناء طريق عودته من رام الله إلى بلدته عرابة.