الاحتلال يعتقل شابين من جنين والخليل

جنين – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من جنين وبلدة يطا في الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي جمال أبو صلاح (25 عاما) بلدة عرابة جنوب غرب جنين، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، أثناء طريق عودته من رام الله إلى بلدته عرابة.

كذلك قام جنود الاحتلال باعتقال الشاب علي حسين علي حسين الشواهين (30 عاما) عقب مداهمة منزله في يطا بالخليل.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير، وإذنا، وحلحول، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين، وأعاقت تحركهم.