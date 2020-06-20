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هندسة المتفجرات تتعامل مع قذيفة قديمة من مخلفات الاحتلال

20 حزيران / يونيو 2020 01:27

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غزة-الراي

تعاملت طواقم هندسة المتفجرات التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بمحافظة غزة مع قذيفة قديمة من مخلفات الاحتلال ، في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد النقيب محمد شراب مدير هندسة المتفجرات بمحافظة غزة عن تحرك الطاقم فور تلقي الإشارة من العمليات المركزية للشرطة ،لمعاينه المكان وتأمينه وإبعاد المواطنين لمنع تعرضهم للخطر .

وأضاف: "بعد التنقيب تبين للطاقم وجود قذيفة مدفعية عيار 155م بالمكان ، ونزعها وإزالة الخطر الذي يهدد حياة المواطنين".

ودعا النقيب شراب المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن الأجسام المشبوهة التي تهدد حياتهم.

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