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لحماية أطفالك.. خطوات تفعيل وضع "تقييد المحتوى" على يوتيوب

21 حزيران / يونيو 2020 07:44

لحماية أطفالك.. خطوات تفعيل وضع "تقييد المحتوى" على يوتيوب
لحماية أطفالك.. خطوات تفعيل وضع

يوفر يوتيوب ميزة تعرف بـ Restricted Mode والتى تتيح للوالدين حجب جميع مقاطع الفيديو التي تتضمن "المواضيع العنيفة أو التي تستهدف للبالغين" والتي يجب ألا يشاهدها الأطفال، وفيما يلى نعرض كيفية تفعيل هذه الميزة لحماية الأطفال من هذه المحتويات كما يلى:

متصفح الويب على الكمبيوتر:

-انتقل إلى موقع يوتيوب في متصفح الويب في الكمبيوتر، ثم سجل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

-اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

-من القائمة المنسدلة اضغط على خيار (Restricted Mode).

-في مربّع الحوار الذي يظهر على الشاشة، اضغط على زر التبديل المجاور لتفعيله.

 

في الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي:

-انتقل إلى تطبيق يوتيوب في هاتفك.

-بعد تسجيل الدخول إلى حسابك؛ اضغط على صورة الملف الشخصي الموجودة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

-اضغط على خيار Settings، ثم من القائمة المنسدلة اختر General.

- فعّل Restricted Mode من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

 

مع ملاحظة أن مستخدمي هواتف آيفون أو آيباد، سيجدون مفتاح تفعيل الميزة بين خياري Dark Mode و Play HD On Wi-Fi Only، لتفعيل الميزة اضغط على مفتاح التبديل.

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