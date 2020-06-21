شركة "سينوبك" تكمل تركيب أكبر مفاعل هدرجة في العالم

ركبت شركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك) أكبر مفاعل هدرجة لبقايا النفط المكرر في العالم في مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، لتسجل رقما قياسيا في رفع أثقل قطعة من المعدات في البلاد.

وقالت سينوبك، شركة رائدة في مجال الطاقة والكيماويات في البلاد، يوم الأربعاء في بيان على الإنترنت، إن عملية التركيب تم إكمالها في 10 يونيو في غضون حوالي 15 ساعة.

وذكرت الشركة أن أكبر مفاعل للهدرجة أحادي الوحدة في العالم تم تصميمه من قبل شركة سينوبك للهندسة يزن 3025 طنا أي ما يعادل 17 من الحوت الأزرق، أكبر حيوان على وجه الأرض، ويبلغ ارتفاعه 72 مترا، والذي يعادل مبنى من 26 طابقا.

يذكر أن المفاعل الذي يبلغ قطره الخارجي 6.156 متر، ويبلغ سمك جداره 320 مليمترا، هو المعدة أساسية لمشروع تكرير كيميائي رئيسي لشركة تشجيانغ للبترول والكيماويات.

ووفقا للشركة، تم تنفيذ مهمة الرفع الرئيسية خلال عملية تركيب المفاعل من قبل نظام رفع جسري هيدروليكي قابل للانزلاق بقدرة 5200 طن، إلى جانب رافعة مجنزرة بقدرة 2000 طن لرفع المفاعل من طرفه الآخر.