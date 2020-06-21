ركلات الترجيح تصعد بالصداقة لنصف نهائي كأس فلسطين

صعد نادي الصداقة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة، بعد الفوز الصعب الجمعة، على اتحاد الشجاعية (4/1) بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين (1/1).

وسجل أهداف الصداقة ميسرة البواب، محمد أبو توهة، صائب أبو حشيش، ومحمد أبو حشيش، وسجل للشجاعية إسماعيل أبو نادي، وأهدر علاء عطية، ووسيم فرج.

وضرب الصداقة موعدًا مع نادي شباب رفح الذي بدوره أقصى نادي اتحاد خانيونس بركلات الترجيح.

وفرض الشجاعية أفضليته الكاملة على بداية اللقاء، من خلال تحركات الثلاثي علاء عطية وعمر العرعير وأحمد حرارة، ونجح الأخير في استثمار هجمة منسقة ليسجل هدف التقدم لفريقه في مرمى الحارس فادي جابر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشجاعية (1-0).

في الشوط الثاني حاول الصداقة، خاصة في آخر 20 دقيقة، ومن ركنية نجح قلب الدفاع محمد الديربي من اقتناص هدف التعادل.

حاول الشجاعية العودة وشن أكثر من هجمة لكن النتيجة ظلت على حالها، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1/1)، لتفصل ركلات الترجيح بينهما.

كما تأهل شباب رفح إلى الدور قبل النهائي بعد تغلبه الجمعة، على اتحاد خانيونس (5ـ-3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وسجل ركلات شباب رفح عبد الرحمن وشاح ومحمد الشاعر ومحمد أبو هاشم ومحمد أبو دان ووليد أبو دان، فيما سجل لاتحاد خانيونس عبد الله البيوك وعدي الغلبان وخالد النبريص وأهدر أحمد كلاب.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، وحاول الاتحاد عن طريق خالد النبريص وطارق العطار، في المقابل هاجم شباب رفح عن محمد الرخاوي وناصر أبو قرشين وعبد الرحمن الحميدي.

حاول شباب رفح من الجبهة اليمنى عن طريق محمد أبو هاشم، وشكلت انطلاقات محمد الرخاوي إزعاجا لكن بلا تهديد حقيقي.

في الشوط الثاني، حاول الشباب أكثر بعد دخول محمد أبو دان وأحمد الشاعر وعبد الرحمن وشاح، لكن التحفظ ظل هو السمة السائدة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.