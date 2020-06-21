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المباحث بغزة تكشف قضية سرقة 35 ألف دولار

21 حزيران / يونيو 2020 08:35

المباحث بغزة تكشف قضية سرقة 35 ألف دولار
المباحث بغزة تكشف قضية سرقة 35 ألف دولار

غزة- الرأي

كشفت المباحث العامة – شرطة التفاح والدرج – قضية سرقة ب35 ألف دولار خلال 6 ساعات من مخزن لأحد التجار بمحافظة غزة.

 وقال رئيس قسم مباحث التفاح والدرج النقيب محمد شمالي: "إن شكوى تقدم بها المواطن ( س- ر ) مفادها قيام مجهولين بسرقة 700 باب خشب منزلي من داخل المخازن الخاصة به و يقدر ثمنها بـــــ35 ألف دولار امريكي".

وأشار النقيب شمالي إلى أنه بعد البحث والتحري ومعاينة المكان تم الاشتباه في المدعو (أ- ر)، وتم استدعائه وبالتحقيق معه اعترف بالسرقة.

وأكد أن المباحث أحالت القضية والمتهم لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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