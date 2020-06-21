الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 مواطنا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 مواطنين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وهما: عمر مروان عبيد، ومحمود محمد عبيد، ومحمود مروان عودة، وأحمد اياد عودة، ومحمود عبد محمود، ومحمد نسيم عبيد، ومحمد سميح عليان، ومحمد مراد داري، والطفل حسن ياسر درويش (14 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم في البلدة.

كما استدعت تلك القوات الشابين أحمد خليل، ومحمود العناتي، للتحقيق معهما.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من محافظة رام الله والبيرة، وهما: رأفت سليم أبو ربيع (45 عاما) من بلدة المزرعة الغربية، وسليم ادريس حمدان (32 عاما) من قرية دورا القرع شمالا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد يوسف محمد بحر (26 عاما)، ومحمد ابراهيم مصطفى صبارنة، عقب دهم منزليهما في بيت أمر شمالا، ونقلتهما إلى مركز عصيون الاحتلالي.

كما فتشت بطريقة همجية عددا من منازل المواطنين في مناطق عصيدة، والباطن، والبياضة، والزحلفان، وقامت بتكسير أبواب محلات المناصرة للسجاد والموكيت قرب دوار صافا. واقتحمت بلدة يطا، وداهمت عدة احياء، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: منزل المواطن ناجح شحدة ابو قبيطة، واياد ذياب ابو قبيطة.