الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد (14) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة غالبيتهم من بلدة العيساوية في القدس.

وقال نادي الأسير إن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة العيساوية في القدس وهم: محمد مراد داري، وعمر مروان عبيد، ومحمود محمد عبيد، ومحمود مروان عودة، وأحمد إياد عودة، ومحمود عبد محمود، ومحمد نسيم عبيد، ومحمد سميح عليان، علاوة على الطفل حسن ياسر درويش ( 14 عاماً).

من بلدتي بيت أمر ويطا في الخليل، اعتقل الاحتلال محمد يوسف بحر (26 عاماً) وهو أسير سابق، والجرح عمرو صبارنة (17 عاماً) وكلاهما من بلدة بيت أمر، بالإضافة إلى إياد ذياب أبو قبيطة من بلدة يطا.

ومن بلدتي المزرعة الغربية، ودورا القرع في محافظة رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال رأفت سليم أبو ربيع (45 عاماً)، وسليم إدريس حمدان (32 عاماً).

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين على الأقل عشرة مواطنين من عدة محافظات في الضفة.