وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع "حاسم" بواشنطن لتحديد مصير خطة الضم بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في مؤتمرٍ لإنقاذ حياة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطينية بفيروس كورونا في مصر وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ جولة تفقدية لمحلات بيع المبيدات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تنظم لقاًء تثقيفياً بعنوان " تقنيات الهواتف الذكية " وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ جولة إرشادية لمزارع الدجاج اللاحم وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ جولة إرشادية على مزارعي "المنطقة الغربية" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تتابع مشاريع " الطاقة البديلة" لتحسين مياه الري وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2537)االاحد21/6/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة والقدس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة والقدس

21 حزيران / يونيو 2020 09:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد (14) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة غالبيتهم من بلدة العيساوية في القدس.

وقال نادي الأسير إن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة العيساوية في القدس وهم: محمد مراد داري، وعمر مروان عبيد، ومحمود محمد عبيد، ومحمود مروان عودة، وأحمد إياد عودة، ومحمود عبد محمود، ومحمد نسيم عبيد، ومحمد سميح عليان، علاوة على الطفل حسن ياسر درويش ( 14 عاماً).

من بلدتي بيت أمر ويطا في الخليل، اعتقل الاحتلال محمد يوسف بحر (26 عاماً) وهو أسير سابق، والجرح عمرو صبارنة (17 عاماً) وكلاهما من بلدة بيت أمر، بالإضافة إلى إياد ذياب أبو قبيطة من بلدة يطا.

ومن بلدتي المزرعة الغربية، ودورا القرع في محافظة رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال رأفت سليم أبو ربيع (45 عاماً)، وسليم إدريس حمدان (32 عاماً).

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين على الأقل عشرة مواطنين من عدة محافظات في الضفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟