النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2537)االاحد21/6/ 2020

أخبار فلسطينية

· وزارة المخابرات الإسرائيلية تدعو لضم فوري لأن السلطة تعارض العنف في كل الأحوال

· حماس تنظم مسيرات حاشدة في غزة ضد الضم … والمصري: أيدينا على الصواريخ

· السلطة الفلسطينية تغلق الخليل ونابلس مؤقتاً لمواجهة الوباء

· بعد انتشار الوباء من جديد في الضفة.. اشتيه يقر إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

· وزيرة الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

صندوق التشغيل يمنح 140 قرضاً ميسراً للمنشآت المتضررة من "كورونا"

أخبار إسرائيلية

· الميزانية والضم يعمقان الخلاف بين نتنياهو وغانتس

· الصحة الإسرائيلية: 294 إصابة جديدة بكورونا والوفيات ترتفع لـ305

· العثور على جثة جندي إسرائيلي اختفى في النقب

· الجيش الإسرائيلي يحذّر: ندخل إلى موجة كورونا ثانية

· ضبّاط إسرائيليون: تطبيق الضم يحتاج "أسابيع وربما أشهر".. ونتنياهو يتململ

· إلكين: التقارير عن الهجوم السيبراني الإيراني مبالغ فيها

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الاخبار الدولية

· أعضاء في “الشيوخ الأميركي” يحذرون إسرائيل من ضم أراض فلسطينية

الاخبارالعربية

· «كورونا» يضرب ضاحية بيروت الجنوبية ومخيماً فلسطينياً شمال لبنان

· »الأردن: حائكات في مخيم البقعة يحافظن على التراث الفلسطيني

· في اليوم العالمي للاجئين: نحو 6 ملايين فلسطيني يعانون اللجوء ويحلمون بالعودة

· الصحة المصرية: تسجيل 89 حالة وفاة و1547 إصابة ...

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« السلطـة»: سنتصدى لمخطـط الضـم بكـل السبـل

تظاهرة في بئر السبع ضد الهدم والإخلاء

الاهرام المصرية

السلطة الفلسطينية تغلق الخليل ونابلس مؤقتاً لمواجهة الوباء

الغد الأردنية

الشروق المصرية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: دخلنا موجة ثانية من كورونا قد تقضي على المئات

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سما نيوز

· مقتل شاب من يطا في جنين رميا بالرصاص

· قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم

· وزيرة الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

· الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم "البريج"

· إغلاق الخليل ونابلس.. رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

فلسطين اليوم

· "كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 9 ملايين والوفيات 463 ألفا

· اصابات واعتقالات خلال مواجهات ومداهمات واسعة في الضفة

· 30 بؤرة لـ"فيروس كورونا" في الخليل وقرار بإغلاق المحافظة ومنع حركة السير

· اشتيه يعلن عن مجموعة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

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عرب 48

· إلكين: التقارير عن الهجوم السيبراني الإيراني مبالغ فيها

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وكالة وفا



· النيابة العامة والشرطة تحققان بمقتل شاب في جن ...

· الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

· بلدية الاحتلال تجبر شقيقين على هدم منزلهما في ...

· المدعي العام الأميركي: ترمب أقال كبير المدعين ...

· محافظ الخليل: الاغلاق يشمل كافة مناحي الحياة ...

· إصابة 6 من فريق حملة ترمب الانتخابية بكورونا

· الصحة المصرية: تسجيل 89 حالة وفاة و1547 إصابة ...

· 140 من اعضاء الكونغرس الأميركي يوقعون على وثي ...

· محافظ نابلس: إغلاق المدينة بشكل كامل وتقييد ح ...

· إصابة شاب برصاص الاحتلال في المغير شرق رام ال ...

· البيرة ينهي دوري المحترفين بفوز على أهلي الخل ...

· تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ...

· اجتماع قيادي بين "فتح" وحزب الشعب لمواجهة قرا ...

· الخارجية: تسجيل 150 حالة وفاة و2150 اصابة في ...

· اشتية: إغلاق الخليل باستثناء حركة البضائع ومن ...

حدث في مثل هذا اليوم

21 حزيران (يونيو)

· 2006م استشهاد الناشط في كتائب الأقصى داود القاطوني (20عاماً) وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس.

· 2006م استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة عشرةٍ من عائلتها خلال قصفٍ صهيونيّ غادر على منزلها بالسطر الغربي في خانيونس، والشهيدة هي فاطمة البربراوي.

· 2006م تمكن المجاهد ماهر أبو شعبان أحد قادة كتائب القسام من الدخول إلى قطاع غزة مسقط رأسه بعد أربعة عشر عاماً من الإبعاد قضاها خارج الأراضي الفلسطينية.

· 2003م قوات صهيونيّة خاصة تغتال عبد الله القواسمي، أحد قادة كتائب القسّام في الخليل.

· 2002م اقتحام موقع إيرز شمال قطاع غزة حيث قام المجاهد حاتم محمود نصير من سرايا القدس باقتحامه مما أدى إلى عدد من الإصابات في جنود الاحتلال أحدهم في حالة الخطر كما ذكرت قوات

· 2002م عملية فدائية بطولية في مستوطنة إيتمار الإسرائيلية، وإطلاق النار على قطعان المستوطنين، فقتل منهم 5 وأصيب ما يزيد عن 10.

· 1993م المحكمة الإسرائيلية تلغي قراراً بسجن إسرائيليين اجتمعوا مع قادة في منظمة التحرير الفلسطينية سرا في العاصمة الرومانية بوخارست في الخامس من تشرين ثاني (نوفمبر) عام 1989.

· 1936م معركة نور شمس التي قادها عبد الرحيم الحاج محمد حيث أسفرت عن استشهاد 3 من الثوار ومقتل 50 جندياً بريطانياً وتدمير 3 سيارات وإسقاط طائرة مروحية.

· 1936م استشهاد ثلاثة فلسطينيين في معركة مع قوات الاحتلال البريطاني قرب مدينة طولكرم.

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