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ضمن سلسلة لقاءات "الاربعاء التقني"

وزارة الاتصالات تنظم لقاًء تثقيفياً بعنوان " تقنيات الهواتف الذكية "

21 حزيران / يونيو 2020 10:22

وزارة الاتصالات تنظم لقاًء تثقيفياً بعنوان " تقنيات الهواتف الذكية "
وزارة الاتصالات تنظم لقاًء تثقيفياً بعنوان

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، لقاء تثقيفياً ضمن سلسلة لقاءات "الاربعاء التقني " التي تنظمها الوزارة بشكل شهري بعنوان ( تقنيات الهواتف الذكية ).

وحاضر في اللقاء م . اشرف مطر من الإدارة العامة للترددات والارسال،  بحضور عدد من المدراء العامين والموظفين والمختصين في الوزارة .
وتحدث م مطر حول بناء شبكات الهواتف الذكية و فكرة عمل مكتب التحويلات و اجيال الهواتف المحمولة و المقارنة بينها من حيث السرعة و الاداء والدعم و التقنيات، مبيناً مفهوم الاتصالات اللاسلكية.
وتطرق على أنواع الهواتف الذكية وأجيالها، و شركات الهواتف و الشبكات و أنظمة التشغيل للهواتف الذكية.

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