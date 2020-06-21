وزارة الاتصالات تنظم لقاًء تثقيفياً بعنوان " تقنيات الهواتف الذكية "

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، لقاء تثقيفياً ضمن سلسلة لقاءات "الاربعاء التقني " التي تنظمها الوزارة بشكل شهري بعنوان ( تقنيات الهواتف الذكية ).

وحاضر في اللقاء م . اشرف مطر من الإدارة العامة للترددات والارسال، بحضور عدد من المدراء العامين والموظفين والمختصين في الوزارة .

وتحدث م مطر حول بناء شبكات الهواتف الذكية و فكرة عمل مكتب التحويلات و اجيال الهواتف المحمولة و المقارنة بينها من حيث السرعة و الاداء والدعم و التقنيات، مبيناً مفهوم الاتصالات اللاسلكية.

وتطرق على أنواع الهواتف الذكية وأجيالها، و شركات الهواتف و الشبكات و أنظمة التشغيل للهواتف الذكية.