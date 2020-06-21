وزارة الأسرى تشارك في مؤتمرٍ لإنقاذ حياة الأٍسرى

غزة- الرأي

شاركت وزارة الأسرى والمحررين في غزة مع لجنة أهالي الأسرى في مؤتمر صحفي بعنوان " أنقذوا حياة أبنائنا الأسرى في سجون الاحتلال " .

وأكدت وزارة الأسرى أنه خلال المؤتمر قدم أهالي الأسرى

مجموعة مطالب لمدير الصليب الأحمر الدولي "أجناسيو كاسارس ".

وأفادت الوزارة أنه لجنة أهالي الأسرى طالبت الصليب الأحمر بالضغط

على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى والأسرى الأطفال في سجون الاحتلال خوفا من تفشي جائحة كورونا في السجون .

كما طالبت بتحسين

مستشفى سجن الرملة ليكون مهيأ للأسرى المرضى من أجل اجراء فحوصات سليمة لهم ، وتشخيص حالة الأسرى بشكل دقيق واعطائهم

العلاج المناسب للمرض.

وعرجت خلال مطالبتها إلى ضرورة إيقاف ملف الاعتقال الاداري .

وكذلك العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للأسرى وإدخال الملابس والأغطية بشكل يكفى حاجة كل أسير، وخفض أسعار الكنتينة الباهظة من أجل الإيفاء باحتياجاتهم المعيشية .