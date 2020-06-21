اجتماع "حاسم" بواشنطن لتحديد مصير خطة الضم بالضفة

القدس المحتلة - الرأي

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد مباحثات داخلية في البيت الأبيض هذا الأسبوع، لحسم موقفها من خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز 2020 بحسب ما ذكرت القناة 13 العبرية.

ونقلت القناة عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، قولها: "إن المباحثات ستجري وسط تساؤلات عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ خطة الضم، وفقاً للموعد الذي حدده نتنياهو".

وأكدت القناة أن السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، سيسافر إلى واشنطن، خلال الأحد، بهدف المشاركة في المباحثات المهمة التي ستجرى يوم الاثنين أو الثلاثاء.

كما أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، أفي بيركوفيتش، قد ألغى زيارته التي كانت مُعدة لإسرائيل هذا الأسبوع؛ من أجل أن يشارك في مباحثات البيت الأبيض التي وصفتها القناة بـ"الاستراتيجية".

ومن المتوقع أن يشارك في المباحثات إلى جانب فريدمان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار وصهر ترامب، غاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي ريتشارد أوريان، كما يتوقع أن يشارك ترامب في المباحثات.

تأتي هذه المباحثات في ظل خلاف داخلي بحكومة الاحتلال بين نتنياهو وشريكه الائتلافي في الحكومة رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، بشأن آليات وتوقيت الضم.

ويبدي غانتس وأشكنازي إصرارهما على أن "تنفيذ أية خطوة ضم يجب أن يكون ضمن عملية سياسية واسعة النطاق يتلقى الفلسطينيون في إطارها مقابلاً، وليست كخطوة إسرائيلية أحادية الجانب".

وسبق أن أعلن نتنياهو عزمه الشروع في عملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل، لتشمل غور الأردن ومساحات واسعة من الضفة، دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي–أمريكي حول خرائط الضم، خصوصاً مع انشغال الإدارة الأمريكية بما تواجهه من أزمات تتعلق بانتشار فيروس كورونا والاحتجاجات الشعبية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والخلافات الداخلية في الحكومة، وبعض الردود الخارجية الأوروبية والعربية قد دفعت نتنياهو إلى للتراجع وطرح بعض السيناريوهات الأخرى للضم، إحداها لا يعدو كونه خطوة رمزية.