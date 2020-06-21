43 إصابة جديدة بكورونا بالضفة ترفع الحصيلة لـ 1022

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وإصابة في طولكرم.
وأضافت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الأحد، إن حصيلة الإصابات في فلسطين 1022 إصابة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وأهابت بجمهور المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعائلاتهم وأبناء شعبهم، خاصة الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، قائلة إن تعاونكم والتزامكم سيساعد بلادنا من الخروج من هذه الجائحة بأقل الأضرار.
وأشارت الكيلة إلى أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل احتاجت إلى الإدخال لقسم العناية المكثفة.
وتابعت: "قمنا بإصدار تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، ونطلب من جميع المستشفيات الأهلية والخاصة رفع جاهزيتها استعداداً لأي طارئ لا سمح الله. وأصدرنا تعليمات بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض مع التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة".
وقالت الكيلة، إنه تم إعادة افتتاح أقسام الطوارئ والكلية في مستشفى الخليل الحكومي بعد تعقيمها، فيما ستتم إعادة سحب العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية، وفي حالة كانت نتائجهم سلبية سيغادرون المستشفى إلى منازلهم للحجر لمدة 14 يوماً، وسيتم تعقيم المستشفى وإعادة فتحه أمام الجمهور .
وأوضحت أنه تم أخذ عينات من المرضى المقيمين في قسم الأورام في مستشفى بيت جالا الحكومي، والحجر عليهم داخل القسم منذ يوم الأربعاء الماضي، وسيتم إجراء فحص آخر لهم اليوم، وفي حال كانت نتائجهم سلبية فستتم مغادرتهم القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.
وأضافت الكيلة أن 270 مواطناً من أبنائنا العالقين في جمهورية مصر العربية سيصلون اليوم أرض الوطن، وستقوم طواقم وزارة الصحة باستقبالهم على معبر الكرامة وإجراء الفحوصات اللازمة، حيث سيتم إدخال جميع الذين تظهر نتائجهم سلبية إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً ثم سيتم أخذ عينات منهم بعد انتهاء حجرهم. أما المواطنين الذين تظهر نتائجهم إيجابية فسيتم نقلهم إلى مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة.
وأشارت إلى أن لدى وزارة الصحة حالياً مركز النويعمة التابع للأمن الوطني في أريحا، وهو مجهز بالكامل في حال اقتضى الأمر لاستخدامه، شاكرين لسيادة اللواء نضال أبو دخان سرعة استجابته وتعاونه الكامل معنا لتجهيز المركز.