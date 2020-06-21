43 إصابة جديدة بكورونا بالضفة ترفع الحصيلة لـ 1022

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وإصابة في طولكرم.

وأضافت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الأحد، إن حصيلة الإصابات في فلسطين 1022 إصابة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأهابت بجمهور المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعائلاتهم وأبناء شعبهم، خاصة الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، قائلة إن تعاونكم والتزامكم سيساعد بلادنا من الخروج من هذه الجائحة بأقل الأضرار.

وأشارت الكيلة إلى أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل احتاجت إلى الإدخال لقسم العناية المكثفة.

وتابعت: "قمنا بإصدار تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، ونطلب من جميع المستشفيات الأهلية والخاصة رفع جاهزيتها استعداداً لأي طارئ لا سمح الله. وأصدرنا تعليمات بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض مع التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة".

وقالت الكيلة، إنه تم إعادة افتتاح أقسام الطوارئ والكلية في مستشفى الخليل الحكومي بعد تعقيمها، فيما ستتم إعادة سحب العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية، وفي حالة كانت نتائجهم سلبية سيغادرون المستشفى إلى منازلهم للحجر لمدة 14 يوماً، وسيتم تعقيم المستشفى وإعادة فتحه أمام الجمهور .

وأوضحت أنه تم أخذ عينات من المرضى المقيمين في قسم الأورام في مستشفى بيت جالا الحكومي، والحجر عليهم داخل القسم منذ يوم الأربعاء الماضي، وسيتم إجراء فحص آخر لهم اليوم، وفي حال كانت نتائجهم سلبية فستتم مغادرتهم القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.

وأضافت الكيلة أن 270 مواطناً من أبنائنا العالقين في جمهورية مصر العربية سيصلون اليوم أرض الوطن، وستقوم طواقم وزارة الصحة باستقبالهم على معبر الكرامة وإجراء الفحوصات اللازمة، حيث سيتم إدخال جميع الذين تظهر نتائجهم سلبية إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً ثم سيتم أخذ عينات منهم بعد انتهاء حجرهم. أما المواطنين الذين تظهر نتائجهم إيجابية فسيتم نقلهم إلى مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن لدى وزارة الصحة حالياً مركز النويعمة التابع للأمن الوطني في أريحا، وهو مجهز بالكامل في حال اقتضى الأمر لاستخدامه، شاكرين لسيادة اللواء نضال أبو دخان سرعة استجابته وتعاونه الكامل معنا لتجهيز المركز.