"الشباب والرياضة" ترعى مبادرة "تنمية قدرات المحامين الشباب"

غزة- الرأي

شاركت وزارة الشباب والرياضة في افتتاح المبادرة الشبابية بعنوان "تنمية وتطوير قدرات المحامين الشباب"، وذلك بتنظيم من مركز بيت القانون الشبابي، ضمن مشروع البركة في الشباب.

وحضر حفل الافتتاح هاني أبوريالة مدير مركز بيت القانون الشبابي، وخالد بحور مدير دائرة العمل التطوعي والمعسكرات بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة مركز بيت القانون الشبابي.

وقال هاني أبوريالة، أن مركز بيت القانون يبذل قصارى جهده عبر المبادرات التي يطلقها المركز في بناء المهارات والأفكار وتعزيز الثقافة القانونية لدى المحامين، مضيفاً أن التدريب سيساهم بشكل حقيقي في تطوير قدرات ومهارات الفئة المستهدفة.

وبدوره رحب خالد بحور بجهود مركز بيت القانون الشبابي مُشيداً بالدور الذي يقوم به المركز في تطوير وتنمية قدرات المحامين الشباب والقانونيين في المجتمع، مبدياً الاستعداد الكامل للتعامل مع مركز بيت القانون في تنفيذ فعاليات وأنشطة المبادرة للوصول للهدف المنشود.

والجدير بالذكر أن مبادرة تنمية وتطوير قدرات المحامين تهدف إلى إعداد فريق شبابي وكادر قانوني مؤهل لتوعية أفراد المجتمع في النواحي القانونية، ولتنمية قدرات المحامين وتطويرها لخلق مجتمع قانوني واعي يحد من إنتشار الجريمة بالمجتمع الفلسطيني.