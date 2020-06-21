لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة التعليم

غزة- الرأي

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة د. عبد الرحمن الجمل، وبحضور كلا من النواب د. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي، وهدى نعيم، جلسة استماع لوكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت.

وجاءت الجلسة للاطلاع على أوضاع وزارة التربية والتعليم وخاصة مسيرة امتحانات الثانوية العامة وقضية الجامعات وموضوع أصحاب العقود في الجامعات.

وأكد د. ثابت أن خطة وزارة التربية والتعليم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة مستمرة على أكمل وجه وبدون مشاكل، حيث التزمت جميع اللجان بتعليمات الوزارة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن وزارته طلبت من الجامعات فتح حسابات الطلاب على نظام التعليم الالكتروني "المودل" الخاص بهم، ليتمكنوا الدخول اليه وتقديم الامتحانات، وعدم عرقلتهم بسبب فرض دفع الرسوم، مشيرا إلى أن أغلب الجامعات راعت مصالح الطلاب بالاستماع لأوامر الوزارة، وأن بعض الجامعات رفضت الانصياع.

أما بالنسبة لموضوع أصحاب العقود في الجامعات، بين ثابت أنه تم حصر العقود في بعض الجامعات وخاصة الجامعات الحكومية، ومناقشة الموضوع مع الأمانة العامة لمجلس الوزارة، وتم مراسلة ديوان الموظفين ووزارة المالية بخصوصهم.