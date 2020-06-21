تعليم خان يونس يكرم رؤساء لجان الثانوية العامة 2020م

خان يونس- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم –خان يونس رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2020م، بحضور أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، ورؤساء اللجان والمتابعة ومشرفي توزيع الأسئلة.

ورحب أ. الفرا بالحضور، مثمناً جهود رؤساء اللجان والمراقبين، والمساعدين، والاداريين، والأذنة، ووكالة الغوث، والشرطة، والصحة وأولياء الأمور على تفانيهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة وبأداء كافة العاملين الذين بذلوا أقصى ما لديهم من جهد مما ساهم في سير الامتحانات بهدوء وانضباط، مضيفًا أنه لولا تضافر جهود الجميع وإخلاصهم في عملهم لما تكللت العملية بهذا النجاح الباهر، وخص بالذكر الشرطة الفلسطينية التي ساهمت بشكل كبير في حالة الانضباط والهدوء في كافة اللجان.

وفي ختام كلمته شكر أ. الفرا الأخوة في مركز وطن الشبابي لجهودهم في خدمة المسيرة التعليمية، وإدارة مطعم سنابل لاستضافتهم هذه الحفل، ولفريق العمل بالمديرية ولجميع الأقسام وخاصة أقسام الامتحانات والصحة والحسابات وموزعي الاسئلة والحراس والسائقين وكافة العاملين في المديرية.

وفي نهاية الحفل قدمت المديرية شهادة شكر وتقدير لجميع العاملين بامتحانات الثانوية العامة، وكذلك تكريم مركز وطن الشبابي وإدارة مطعم سنابل.