التنمية الاجتماعية تشارك اجتماع جمعية عشائر قبيلة الترابين الخيرية

غزة- الرأي

شاركت دائرة الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، اجتماع الجمعية العمومية لجمعية عشائر قبيلة الترابين الخيرية، بحضور أ. نعيم حسونة منسق جمعيات رفح، وذلك بهدف تلاوة التقرير المالي والإداري واجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية .

حيث عقدت الجمعية العمومية للجمعية اجتماعها يوم الخميس الماضي في مقر الجمعية بمشاركة 97 عضو من أعضاء من الجمعية العمومية (النصاب القانوني) وبحضور مندوب من وزارة الداخلية .

وفي سياق متصل، تقدم موظفي دائرة الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية وعلى رأسهم مدير الدائرة أ. أسامة شرف بالتهنئة للاخوة الفائزين داعيين الله أن يوفقهم في حمل الأمانة التي تم تكليفهم بها , ودعوهم إلى تعزيز العلاقة المهنية مع دائرة الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية من أجل خدمة أبناء شعبنا المحاصر .