وزارة التنمية الاجتماعية تكرم الفائزات في المسابقة الرمضانية

غزة- الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في وحدة شؤون المرأة حفلا تكريمياً للفائزات في مسابقات رصيدك في رمضان، وذلك صباح اليوم الخميس على شاطئ بحر غزة بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد ومدير عام الأسرة والطفولة أ. منى العجلة، ورئيس وحدة شؤون المرأة أ. اعتدل قنيطة وكافة الفائزات في المسابقة وأعضاء اللجنة الرمضانية.

وفي كلمته أثنى حمد على الجهد المبذول لما له من أثر كبير في التحفيز والمثابرة، كما عكس إصرارا على الاستفادة من الوقت واستثماره فيما هو مفيد خاصة أن المسابقة تمت خلال فترة شهر رمضان، وعبر الوسائل الالكترونية الحديثة التزاما بالتباعد الاجتماعي.

ومن جانبها باركت العجلة الفوز لجميع المتسابقات، مطالبة بمزيد من العطاء والمحافظة على أداء الفرائض والسنن.

بينما أشادت أ.سماح البواب رئيس لجنة رصيدك في رمضان بدور اللجنة في تقديم الفائدة الثقافية للموظفات في وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الاخرى للاستفادة من أيام شهر رمضان المبارك , مؤكدة على أن اللجنة أعلنت عن ثلاث مسابقات نفذت خلال الشهر الفضيل عبر مجموعات الواتس التي تضم أكثر من 300 موظفة في العمل الحكومي، وشملت المسابقة على مسابقات ثقافية وحفظ أحاديث نبوية وسورة الكهف.

وفي ذات السياق بينت قنيطة أنه سيعاد تشكيل لجنة رمضان لتصبح لجنة دائمة تشرف على كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية وإحياء المناسبات الدينية والوطنية .

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الفائزات في كافة المسابقات.