التنمية الاجتماعية تشارك في اجتماع جمعية الساحل الخيرية

غزة- الرأي

شاركت دائرة الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ، اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الساحل الخيرية، وذلك بحضور أ. نعيم حسونة منسق جمعيات رفح، بهدف تلاوة التقرير المالي والإداري واجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية .

حيث عقدت الجمعية العمومية للجمعية اجتماعها أمس الأربعاء 17/06/2020م في مقر الجمعية بمشاركة أعضاء من الجمعية العمومية (النصاب القانوني) وبحضور مندوب من وزارة الداخلية .

بدوره قدم مدير دائرة الجمعيات أ. أسامة شرف أنهمم في دائرة الجمعيات التهنئة للأخوة الفائزين بانتخابات المجلس ودعاهم إلى بذل مزيدا من الجهود من أجل خدمة الفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا العظيم