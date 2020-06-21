بلدية خان يونس تعفي مستأجري محلات الخان من متأخراتهم المالية

خان يونس- الرأي

أعلنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أنها قررت إعفاء مستأجري محلات سوق الخان من مبلغ (2,3) مليون شيكل تشمل أقساط ومديونية وخدمات لم يقم مستأجري تلك المحلات من تسديدها للبلدية منذ عشرين عاماً مضت.

وأكد رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، في بيان مكتوب صدر عن مكتبه اليوم، أن قرار الإعفاء جاء تماشياً مع الظروف العامة التي تعصف بأبناء شعبنا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وكذلك لتغليب المصلحة العامة التي تقتضي بإجراء تطوير كامل لسوق الخان.

وبين م. البطة أنه قد تم في وقت سابق تشكيل لجنة من المجلس البلدي ودوائر البلدية ذات الاختصاص من أجل البت في ملف سوق الخان وفتح قنوات التواصل مع مستأجري المحلات والبالغة (15) محلاً تجارياً قديماً ذات مساحات متفاوتة والذين امتنعوا عن تسديد الأجرة لأكثر من (20) عاماً مضت.

وأشار رئيس البلدية إلى أن البلدية أقرت كذلك مجموعة من التسهيلات والخصومات المالية والإعفاءات الكاملة شملت إسقاط كافة الديون المتراكمة والبالغة (300) ألف شيكل نظير خدمات المياه والحرف عن مستأجري تلك المحلات وذلك مقابل الإخلاء الكامل.

وأوضح أن البلدية تمكنت من توفير منحة خارجية لتطوير السوق المذكور وذلك من خلال وزارة الزراعة الفلسطينية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) وقد شرعت بتنفيذ أعمال إزالة لبعض المرافق والمحال القديمة والتعديات في حرم السوق المذكور، وذلك ضمن مساعيها المبذولة لتحسين واقع الخدمة المقدمة من خلال الأسواق التابعة لها في ظل الظروف الحالية، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل إضافة مرافق جديدة وثلاجات زراعية جديدة وتهيئة مواقف السيارات بالإضافة إلى تزويد السوق بنظام الطاقة الشمسية تماشياً مع أجندة التنمية المستدامة 2030.

الجدير بالذكر أن البلدية اعتمدت مجموعة من التسهيلات للحالات الإنسانية وكافة فئات المجتمع منذ مطلع العام شملت إجراء خصم بنسبة (50%) لأسر الشهداء، و(100%) لأصحاب البيوت المهدمة، ومنح خصم (50%) لأسر الأسرى، و(20%)للملتزمين بالدفع النقدي، و(60%) لذوي الإعاقة، و(40%) لذمة المتوفي، و(10%) لرسوم البناء والتنظيم، وإجراء خصم بنسبة (22%) على خدمة السداد الآلي، وأيضاً منح تسهيلات للمواطنين شملت إجراء خصومات بنسب متفاوتة على خدمات البلدية الأساسية ومن أبرزها المياه والصرف الصحي والنظافة وكذلك لمساعدة الحالات الاجتماعية ولمساندة المواطنين في الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي.