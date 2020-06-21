بلدية خان يونس تستأنف عملها في المكتبة العامة

خان يونس- الرأي

استأنفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، عملها بالمكتبة العامة من خلال استقبال جمهورها من الرواد والطلبة والباحثين وذلك عقب إغلاقها خلال الفترة السابقة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وذكر مسئول الأنشطة المجتمعية والمراكز الخارجية د. مروان المصري أن إعادة افتتاح المكتبة العامة جاء بناء على توصيات وتوجيهات إدارة البلدية بالخصوص وضمن ضوابط صحية وإجراءات وقائية معتمدة للحفاظ على سلامة الجمهور، وليتمكن الأطفال وطلاب المدارس من الاستفادة من الإجازة الصيفية وتنمية مهاراتهم الثقافية والعلمية.

وبين المصري أن البلدية قد اتخذت جُملة من الإجراءات الوقائية من خلال توزيع المعقمات الطبية والمواد الصحية المساعدة في الحفاظ على السلامة العامة، وتعليق البوسترات الارشادية والتوعوية حول طرق مجابهة الفايروس والوقاية منه بالإضافة إلى تعقيم المرافق جميعها.

ودعا المصري كافة رواد المكتبة العامة إلى الإلتزام بتعليمات وتوجيهات الفريق الإداري بالمكتبة العامة وذلك للحفاظ على سلامتهم في ظل تداعيات الجائحة، مؤكداً على أن البلدية اتخذت كافة التدابير الوقائية من أجل ذلك.