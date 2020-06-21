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التشريعي يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019

21 حزيران / يونيو 2020 02:10

المجلس التشريعي يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019
المجلس التشريعي يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019

غزة- الرأي

تسلم د. محمود الزهار القائم بأعمال المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019، من رئيس ديوان الرقابة د. محمد الرقب، وبحضور النائب د. عبد الرحمن الجمل، والنائب د. يونس الأسطل، ود. نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي.

وثمن د. الزهار دور ديوان الرقابة في متابعة أداء المؤسسات الحكومية، معتبراً أن التقرير السنوي أساس الإصلاح والحكم الرشيد.

وأوصى الزهار بدراسة التقرير من خلال لجنة فنية مختصة وتزويد اللجان المختصة بمخرجاته من أجل تطبيقها على أرض الواقع، وضمان تحقيق الإصلاح المالي والإداري وفقاً للقوانين سارية المفعول ومبدأ سيادة القانون.

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