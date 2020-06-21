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شرطة بلديات رفح تضبط 700 كيلو من "البطيخ الفاسد"

21 حزيران / يونيو 2020 02:18

شرطة بلديات رفح تضبط 700 كيلو من "البطيخ الفاسد"
شرطة بلديات رفح تضبط 700 كيلو من

رفح- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح،  بالتعاون مع قسم الصحة والبيئة في بلدية رفح، كمية من البطيخ الفاسد وذلك خلال جولةٍ ميدانية تفتيشية في السوق.

وقال المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة البلديات في المحافظة :"إن دورية من أفراد شرطة البلديات بالاشتراك مع قسم الصحة والبيئة في البلدية نظموا جولةً للتفتيش في السوق المركزي للمحافظة، لمتابعة ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والتفتيش على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة ".

وأضاف المقدم اليعقوبي أنه خلال الجولة داخل أحد الأسوق بالمحافظة تم ضبط (700) كيلو بطيخ فاسد، عند أحد البائعين.

وأشار اليعقوبي إلى أنه تم ضبط الكمية والتحرز عليها وإتلافها من قبل موظفي قسم الصحة والبيئة في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول.

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