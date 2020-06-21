ثابت: غالبية الجامعات راعت مصالح الطلبة في موضوع الرسوم

غزة- الرأي:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة الدكتور زياد ثابت، اليوم الأحد، أن خطة الوزارة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة مستمرة على أكمل وجه وبدون مشاكل، مشيراً إلى أن جميع اللجان التزمت بالتعليمات.

جاء ذلك خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة عبد الرحمن الجمل، وبحضور كلا من النواب سالم سلامة، ويوسف الشرافي، وهدى نعيم.

وجاءت الجلسة للاطلاع على أوضاع وزارة التربية والتعليم وخاصة مسيرة امتحانات الثانوية العامة وقضية الجامعات وموضوع أصحاب العقود في الجامعات.

وقال ثابت، إن وزارة التربية والتعليم طلبت من الجامعات فتح حسابات الطلاب على نظام التعليم الالكتروني "المودل" الخاص بهم، ليتمكنوا الدخول اليه وتقديم الامتحانات، وعدم عرقلتهم بسبب فرض دفع الرسوم.

وأشار إلى أن أغلب الجامعات راعت مصالح الطلاب بالاستماع لأوامر الوزارة، منوها إلى أن بعض الجامعات رفضت الانصياع.

أما بالنسبة لموضوع أصحاب العقود في الجامعات، بين ثابت أنه تم حصر العقود في بعض الجامعات وخاصة الجامعات الحكومية، ومناقشة الموضوع مع الأمانة العامة لمجلس الوزارة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة، قائلاً" تم مراسلة ديوان الموظفين ووزارة المالية بخصوصهم".