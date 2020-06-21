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مسح ميداني لمقالع الرمال في محافظات غزة

21 حزيران / يونيو 2020 03:26

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غزة- الرأي:

أجرت وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة الأراضي مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال في محافظات قطاع غزة.

وقال مدير دائرة مقالع الرمال محمد المدهون، في بيان صدر الأحد، إن الطواقم الهندسية بالإدارة العامة للمصادر الطبيعة بالوزارة وبالتعاون مع سلطة الأراضي، أجرت مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال في محافظات القطاع.

وذكر المدهون أن المسح يهدف الى معرفة كميات الرمال المتواجدة والمتوفرة حاليا في قطاع غزة؛ لوضع تصورات وآليات لتفادي نقص كميات الرمال، ومحاولة وضع بدائل في المراحل المقبلة.

من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، أن وزارة الاقتصاد تتابع العمل في مقالع الرمال؛ لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين.

وقال بنات خلال زيارة ميدانية لمقالع الرمال في المحافظة الوسطى، إن العمل متواصل في جميع المقالع بمحافظات قطاع غزة، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية، وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.

وأشار الي إجراء معاينة مناسيب الرمال في مقلع العودة شرق محافظة دير البلح ومقلع الحشاشين بمحافظة خان يونس وموقع المقبرة في محافظة رفح.

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