الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع

غزة- الرأي:

ذكرت وزارة الصحة في غزة أنه لم يتم إجراء أي فحص لعينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وبالتالي لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومين مساء الأحد، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12.057 عينة، منها11.985عينة سلبية، و72

عينة إيجابية.

وأشارت الصحة إلى أن عدد حالات الدخول في المستشفى الميداني 15 حالة مؤكدة، كما تم عمل خروج ل 18 حالة في حين، فيما مازالت 38 حالة داخل الحجر الصحي في معبر رفح.

وبينت أنه وابتداءً من 15/3/2020 يتم عمل حجر إلزامي لكل العائدين عبر المعابر في مراكز الحجر الخاص، كما تم إنهاء الحجر للعديد من العائدين وفق السياسة المقرة من وزارة الصحة.