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مجلس مستوطنات الاحتلال يدعو إلى تطبيق خطة الضم حالًا

21 حزيران / يونيو 2020 08:18

مجلس المستوطنات يدعو الحكومة إلى تطبيق خطة الضم حالًا
مجلس المستوطنات يدعو الحكومة إلى تطبيق خطة الضم حالًا

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت قناة "كان العبرية"، أن قادة مستوطنات الاحتلال، خرجوا ظهر اليوم، في تظاهرة قبالة مكتب رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، للمطالبة بضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.
 
وبحسب القناة، دعا رئيس مجلس متسوطنات الضفة، "دافيدالحياني"، نتنياهو إلى "عدم الرضوخ لليسار" وفرض السيادة الأسبوع الجاري.
 
وشدد المجلس في بيان أصدره، أنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع إقامة دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن هذه الأيام مصيرية لمستقبل الضفة الغربية وغور الأردن.
 
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" يدعم فرض السيادة على أقل من 30% من الأراضي المنصوص عليها في خطة السلام الامريكية (صفقة القرن)، وإذا تمت بغور الأردن فعلى هذه الخطوة أن تُتخذ بالتنسيق مع الأردن. مشيرةً إلى أن مكتب غانتس لم يؤكد هذا الخبر.

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