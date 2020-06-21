الاحتلال يشق طريقا استيطانية في بيت لحم

الضفة المحتلة-الرأي:

أقدمت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، على توسيع شارع استيطاني يربط ما بين مستوطنتي "بيتار عيليت" و"جفعوت" ضمن البؤرة الاستيطانية "غوش عتصيون"، في أراضي بلدة نحالين، غربي بيت لحم.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين، هاني فنون، "إن "التوسيع سيكون بعرض 10 أمتار وطول كيلومترين، في أراض تقع في منطقة عين فارس"، مبينا أن هذا سيؤدي إلى فصل حوالي ثلاثة آلاف دونم، يصعب مستقبلا على أصحابها الوصول إليها.

وأشار فنون إلى أن "منطقة عين فارس تتعرض منذ سنوات إلى هجمة من قبل مستوطني ‘بيتار عيليت‘، تتمثل بضخ المياه العادمة إلى الحقول وإتلاف المزروعات".

وأضاف "إن المستوطنين استغلوا جائحة كورونا واستولوا على المئات من الدونمات الزراعية في منطقتي كركفية ومصوانة جنوبي غرب البلدة، وزرعوها بأشجار حرجية".