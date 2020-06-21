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الصحة برام الله: ارتفاع إصابات كورونا بالضفة اليوم إلى 49

21 حزيران / يونيو 2020 09:34

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء الأحد، تسجيلها 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 5 منها في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وبلغ بذلك مجمل الإصابات اليوم 49 إصابة، بينها 46 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس، وإصابة في طولكرم، حيث تم إجراء 270 فحصًا للمواطنين العائدين من مصر، وستخرج النتائج خلال الساعات القادمة، وتم وضع العائدين مؤقتاً في مركز النويعمة بأريحا إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم.

وأجريت فحوصات لجميع المرضى المقيمين في قسم الأورام بمستشفى بيت جالا الحكومي، وفي حال كانت نتائجهم سلبية فستتم مغادرتهم القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره. بحسب الوزارة.

وأكدت الصحة أن نتائج جميع العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية كانت سلبية، وأعيد تعقيم المستشفى وسيتم إعادة افتتاحه غداً أمام الجمهور.

التقرير المسائي للوضع الوبائي في فلسطين- فيروس كورونا:

حصيلة الإصابات في فلسطين: 1028.

الإصابات النشطة: 429.

الوفيات: 5 حالات.

التعافي: 594.

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