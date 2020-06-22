اختتام ربع نهائي كأس فلسطين:نماء يفجَّر مفاجأة ويقصي شباب خان يونس

تأهل نادي غزة الرياضي- من الدرجة الممتازة، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس فلسطين في قطاع غزة للموسم 2019-2020، بفوزه على نظيره الهلال من الدرجة الممتازة بنتيجة 1- صفر على ملعب فلسطين الوزاري، في ختام مباريات الدور ربع النهائي للمسابقة.

جاءت المباراة قوية وهجومية منذ بدايتها، وظهرت معاناة الهلال بسبب غياب عدد من لاعبيه، أبرزهما الثنائي أحمد لبد، ومحمد أبو عودة لحصولهما على الإنذار الثالث, إلى جانب غياب وسام سلامة, وخليل حميد وبلال شعت، لينجح المدافع فرج جندية شقيق مدرب الفريق صائب جندية من التقدم للرياضي بهدف الفريق والمباراة الوحيدة في الدقيقة 22، ورد الهلال الذي تخلى عن واجباته الدفاعية بطريقة هجومية قوية، دون أن يتمكن من التسجيل.

وفي الشوط الثاني، لعب الرياضي بطريقة الارتداد الهجومي السريع، وأحبط كل محاولات الهلال المتتابعة للتعديل، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويصعد الرياضي إلى الدور المقبل.

شباب خان يونس- نماء

وواصل نادي نماء- الحصان الأسود في البطولة تفجير مفاجآته، وتمكن الفريق الصاعد من الدرجة الثانية هذا الموسم من إقصاء شباب خان يونس أحد أندية الدرجة الممتازة من البطولة، بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، على ملعب الشهيد محمد، عقب تعادلهما سلباً في الوقت الأصلي للمباراة.

نجح نماء الذي يضم نخبة من الشباب من جر منافسه إلى فخ ركلات الترجيح التي أثبت فيها تفوقه في المباريات السابقة، ووقف سداً منيعاً أمام هجمات خان يونس خاصة في الثلث الأخير من الشوط الثاني.

سجل لنماء محمود أبو النصر، وبلال عبد اللطيف مقبل، ومحمد عبد ربه، ومدحت السيد، وفادي عساف.

وسجل ركلات خان يونس محمد أبو موسى، وإياد النبريص، وخالد القوقا، وأخفق قائد الفريق محمد بركات.

وسيلتقي الفائزان، غزة الرياضي ونماء في نصف النهائي يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

يشار إلى أنه تم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في المباراتين، في ظل الاجراءات الاحترازية تحسبا من انتشار جائحة كورونا، وحظر مصافحة لاعبي الفريقين، وفحص درجة حرارة الحضور وإجراء التعقيم لهم.

من جهة أخرى، قرر اتحاد الكرة إيقاف الحكام عماد مرجان، وفايز عمران، ومحمد الغول، وخالد أبو الخير والمقيم فريد الاشقر، وتشكيل لجنة تحقيق لهم لامتناعهم عن تحكيم مباريات الكأس.