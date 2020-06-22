النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2538)  الإثنين 22/6/2020

1946 "أرغون تسفاي لئمي بأرتس بسرائيل" وترجمتها " المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل" . تأسست عام 1931ممن عناصر مسلحة من حركة بيتار، بالاشتراك مع الهاغاناه "ب" التي انشقت عن الهاغاناة الأم، بسبب اعتبرته سياسة الهاغاناة الدفاعية وكان فلاديمير جابو تنسكي زعيم الحركة الصهيونية التصحيحية هو الأب الروحي للمنظمة، ودافيد رازيل القائد العسكري" وإبراهام شتيرين القائد السياسي.