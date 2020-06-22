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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2538) الإثنين 22/6/2020
أخبار فلسطينية
الرئاسة الفلسطينية: مؤشرات لمنع «الضم»... و10 أيام حاسمة
لخارجية الفلسطينية تشيد بجهود مصر والأردن في تسهيل عودة العالقين الفلسطينيين
»أزمة "كورونا" تجبر الخطوط الجوية الفلسطينية على تجميد نشاطها
أونروا : فيروس "كورونا" أصبح داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
الصحة بغزة: لا إصابات جديد بـ "كورونا" في القطاع
دائرة الأوقاف تستنكر اعتداءات الاحتلال على المصلين بالأقصى
اشتية يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين
أخبار إسرائيلية
تقرير: الجيش الإسرائيلي نفذ مئات التجارب لتطوير أسلحة على حيوانات
الصحة الإسرائيلية تلزم المستشفيات بإعادة فتح أقسام «كوفيد ـ 19»
إحراق مكتب رئيس أبرز المستوطنات الإسرائيلية
»ضبّاط إسرائيليون: تطبيق الضم يحتاج "أسابيع وربما شهوراً".. ونتنياهو يتململ
»العثور على جثة جندي إسرائيلي فقد في النقب
حالة وفاة و395 إصابة خلال 24 ساعة في إسرائيل
نتنياهو يحذر من فرض الإغلاق مجددا إذا لم يتم الالتزام بالوقاية من كورونا
اخبار دولية
إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز 8.81 مليون والوفيات نحو 463 ألفا
أعضاء في “الشيوخ الأميركي” يحذرون إسرائيل من ضم أراض فلسطينية
العميد إسماعيل قاني: سائرون على نهج الشهيد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية
برلين: مظاهرة للجالية الفلسطينية رفضاً لسياسة الضم
أخبار عربية
»الأردن: حائكات في مخيم البقعة يحافظن على التراث الفلسطيني
حالتا وفاة بكورونا لفلسطينيَين في السعودية ومصر
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
يعتبر أبرز الباحثين في العالم في الفاشية: وفاة الأكاديمي الإسرائيلي الذي شبه إسرائيل بالنازية وتوقع نهاية الصهيونية
مصادر إسرائيلية وأمريكية: البيت الأبيض سيحسم موقفه من مخطط الضم خلال يومين
تقرير دولي يرصد ارتفاع عمليات هدم المنازل الفلسطينية على أيدي قوات الاحتلال لـ250%
قوات الاحتلال تصعد هجماتها.. حملات اعتقال تطال أسرى محررين وعمليات هدم لمنازل بالقدس…
تحضيرات فلسطينية لموجة غضب شعبي واسعة ضد مخطط “الضم”.. وتلويح بـ”انتفاضة” جديدة
قيادي في حماس: الاحتلال صعّد استهداف الحركة في الخارج عبر الاغتيالات.. ومخطط الضم…
الشرق الأوسط
الرئاسة الفلسطينية: مؤشرات لمنع «الضم»... و10 أيام حاسمة
الخليج الإماراتية
الأوقاف تستنكر اقتحام الاحتلال للأقصى
الرجوب: لن نرفع الراية البيضاء
فلسطينيون فقدوا عيناً في مواجهة الاحتلال.. لتبقى الحقيقة
الأهرام المصرية
الصحة الفلسطينية: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع عدد إصابات اليوم إلى 84
دعوات وطنية لإعادة بناء «منظمة التحرير الفلسطينية»
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود مصر والأردن في تسهيل عودة العالقين
الغد الأردنية
توجه لإقرار دستور لدولة فلسطين
غزة: لاجئو سوريا يطالبون “أونروا” بمساعدتهم
غزة: وقفة رفضا لخطة “الضم” الإسرائيلية
فلسطينيون فقدوا عينا خلال مواجهات يروون كيف انقلبت حياتهم
الاحتلال يُجبر مقدسيين على هدم منزلهما في سلوان
سنوات من الإهمال جعلت منظّمة التحرير الفلسطينية تواجه الضمّ بلا خطّة
الشرق القطرية
الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيات في المسجد الأقصى
قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا بالضفة وتشن حملة دهم واسعة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالصور الاحتلال يعتقل أحد حراس الأقصى و5 فتيات من مصلى باب الرحمة
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
بشرط الإبعاد عن الأقصى.. الاحتلال يخلي سبيل 5 فتيات وأحد حراس المسجد
الاحتلال يغلق باب "الأسباط" لتأمين مسيرة للمستوطنين حول أسوار القدس
الصحة برام الله: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
قطر تتبرع بـ1.5 مليون دولار دعمًا للمعونة الغذائية بغزة
وفاة طفلة جراء سقوطها من عُلُو بغزة
"أونروا": "كورونا" تنتشر في بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان
13 ألف حالة في أقل من أسبوع.. معدل الإصابات اليومية بكورونا يرتفع بأمريكا
الأوقاف الإسلامية تستنكر اقتحام الاحتلال باب الرحمة واعتقال 5 فتيات
القدس المحلية
مستوطنون يصيبون مواطناً بعد الاعتداء عليه قرب الخان الأحمر
الديمقراطية" تدعو لإعلان التعبئة الشاملة بمخيمات لبنان لمحاصرة وباء كورونا
لفنان بسام لطفي يستذكر طفولته في فلسطين التاريخية وإبان النكبة
هيئة شؤون الأسرى: 10% من أسرى غزة محكومون بالمؤبد مدى الحياة
عشرات الخبراء الحقوقيين والأمميين يصدرون بيانًا مشتركًا ضد الضم
وفاة رضيعٍ من غزة جراء تأجيل خروجه للعلاج في مستشفى إسرائيلي
الكيلة: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس
محافظ سلفيت يعلن عن إمكانية إقامة الأفراح في المحافظة بشروط
إيقاف صحفية عن العمل بعد مهاجمتها نتنياهو وناخبيه
الحياة الجديدة
إغلاق منتزه ومطعم في محافظة رام الله والبيرة لعدم التزامه بإجراءات
الشيخ: ابلغنا اسرائيل ان ضم الضفة يعني حل السلطة
طوباس يحجز مقعده في دوري المحترفين لأول مرة
أبو بكر: سيتم التعامل بمرونة مع حفلات الأعراس المخطط لها مسبقاً
الاحتلال يستهدف الأطفال والفتيات في القدس
"الخارجية" تعلن اجراءات عودة العالقين في تركيا وشمال قبرص
قوات الاحتلال تعتقل 8 مقدسيين بينهم طفل
الأيام
»صندوق التشغيل يمنح 140 قرضاً ميسراً للمنشآت المتضررة من "كورونا"
»إغلاق الخليل خمسة أيام ونابلس 48 ساعة مع تسجيل 108 إصابات "كورونا" في يوم...
» جنين: القبض على متهم بإطلاق النار في عرس
» مجدلاني يطالب بسحب الاستثمارات الدولية من المستوطنات
» غزة: الأسعار تتهاوى والقدرة الشرائية في أدنى مستوياتها
وكالة صفا
مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل
حسين الشيخ لقناة عبرية: ستنهار السلطة إذا تمت عملية الضم
الاحتلال يشرع بتوسعة شارع استيطاني غرب بيت لحم
الاحتلال يخلي سبيل 5 فتيات وحارس بشرط الإبعاد عن الأقصى
1634 إصابة بفيروس كورونا في البلدات العربية بالداخل المحتل
اتحاد المقاولين يزور الإغاثة الإسلامية "لتطوير الشراكة"
الهيئة المستقلة تطالب بضمان سلامة المواطنين وأفراد الشرطة
يوسف: استمرار الاحتلال والحروب يفاقم معاناة اللاجئين
الاقتصاد و"الأراضي" تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال بغزة
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة برام الله: ارتفاع إصابات كورونا بالضفة اليوم إلى 49
مجلس مستوطنات الاحتلال يدعو إلى تطبيق خطة الضم حالًا
الاحتلال يقرر جلب 700 أردني للعمل في فنادق إيلات
الاحتلال يخطر بهدم منزلين وإخلاء أرض بالخليل وبيت لحم
ثابت: غالبية الجامعات راعت مصالح الطلبة في موضوع الرسوم
الاحتلال يشق طريقا استيطانية في بيت لحم
العدل تناقش أولويات المبادرات وتعديل الموازنات
فلسطين اليوم
الصحة: 46 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية اليوم
الأونروا: فيروس كورونا يتفشى في مخيمات اللاجئين في لبنان
حنا عيسى يحذر: هناك مخطط إسرائيلي لتحويل القدس لمدينة يهودية مركزية
نتنياهو: احصائيات المصابين بكورونا مقلقة وخطيرة.. هذه وصيته
قادة الفصائل يؤكدون: مبادرة د. شلح خارطة طريق مهمة لمواجهة الضم وصفقة القرن
بدء وصول 270 من العالقين من مصر الى اريحا
قرار هام بشأن أصحاب شقق مدينة حمد السكنية..ماعلاقة مستحقات موظفي غزة؟
3 اصابات بانفجار غامض بمحيط دوار القرم شمال قطاع غزة
نتائج 150 عينة مخالطة لعريس سلفيت تظهر اليوم
تعليق وزير العمل برام الله بشأن العمل في المستوطنات !
سما نيوز
شاهد.. حسين الشيخ: إذا نفّذ الاحتلال الضمّ ولو جزئياً سنحلّ السلطة والأجهزة الأمنية
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ونابلس
فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للزحف الى الأغوار غدا الاثنين..
معاريف: نتنياهو السر الكبير بالمعادلة مع الفلسطينيين.. والسنوار يبحث عن طريقه لصب الزيت على النار
الرجوب: لن نموت وحدنا إذا حصل الضم.. واستراتيجية القيادة تقوم على ثلاثة مراحل..
اول تعليق من حماس على تصريحات الشيخ بشأن عدم السماح للعودة لمربع "العنف"
عشرات الخبراء الحقوقيين والأمميين يصدرون بيانًا مشتركًا ضد الضم
بولتون في كتابه: ترامب كان يميل لدعم هجوم إسرائيلي ضد ايران
محافظ سلفيت يعلن عن إمكانية إقامة الأفراح في المحافظة بشروط
اتحاد المقاولين: الإغاثة الإسلامية – بريطانيا نموذج يستحق الإشادة
عرب 48
تسجيل 6 إصابات بكورونا في الخليل ونابلس وانتظار نتائج فحوصات العائدين من مص
بيت لحم: الاحتلال يشق طريقا استيطانية
رضيع من غزة تأجل خروجه فمات قبل إجراء عملية القلب
وكالة وفا
تسجيل 87 حالة وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس
الاحتلال يوقف العمل في استصلاح أراض ويستولي ع ..
تسجيل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الخليل ونا ..
طوباس يحجز مقعده في دوري المحترفين لأول مرة
"فتح" والهيئات المحلية غرب رام الله تبحث تداع ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 22تموز (يوليو)
- 2006م حزب الله يقصف مواقع الاحتلال في شمال فلسطين بـ160 صاروخاً ويوقع عشرات الإصابات بين صفوف المستوطنين.
- 2004م اغتيال القائد الميداني في سرايا القدس " حازم ياسر إرحيم" ومساعده " رؤوف أبو عاصى" بطائرات الأباتشي الإسرائيلية واللذين اتهمتهما (إسرائيل) بخطف أشلاء 6 جنود في حي الزيتون إثر تفجير دبابة.
- 2004م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تغنال مجاهدين من سرايا القدس في مدينة غزة ، هما الشهيدان : حازم ارحيم (35 عاماً) و رؤوف أبو عاصي (25 عاماً) .
- 2003م حراس الحرم الشريف يحبطون محاولة قام بها المستوطنون لاقتحام الحرم الشريف والصلاة فيه
- 2002ماغتيال الشيخ صلاح شحادة قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مكان تواجده في حي الدرج بمدينة غزة الأمر الذي أدى إلى استشهاده واستشهاد مساعده زاهر نصار وأكثر من خمسة عشر آخرين وإصابة ما يزيد عن 150 فلسطينيا، في مجزرة إسرائيلية رهيبة.
- 1990 م الاحتلال يضع حجر أساس أول مغتصبة صهيونيّة في جنوب لبنان
- 1946 "أرغون تسفاي لئمي بأرتس بسرائيل" وترجمتها " المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل" . تأسست عام 1931ممن عناصر مسلحة من حركة بيتار، بالاشتراك مع الهاغاناه "ب" التي انشقت عن الهاغاناة الأم، بسبب اعتبرته سياسة الهاغاناة الدفاعية وكان فلاديمير جابو تنسكي زعيم الحركة الصهيونية التصحيحية هو الأب الروحي للمنظمة، ودافيد رازيل القائد العسكري" وإبراهام شتيرين القائد السياسي.