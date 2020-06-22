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أخبار » الأسرة و المجتمع

أطعمة تدمّر خلايا البشرة... احذروها!

22 حزيران / يونيو 2020 07:47

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يؤثّر النظام الغذائي على صحة الجسم من خلال مقاومة الأمراض والحفاظ على البشرة والتخفيف من حدّة الحالات الصحية، إذ إنّ كل ما تتناوله ينعكس تلقائياً على صحتك ويظهر من خلال أعراض كثيرة منها: النشاط أو الإرهاق، الراحة أو التوتر. انطلاقًا من هنا، تلعب التغذية دوراً مهمًّا في الحفاظ على صحة ونضارة البشرة. لذا، قدمّت اختصاصية التغذية نورهان ناصر مجموعة من الأطعمة التي يجب إدخالها على نظامك الغذائي، أبرزها:

- الأسماك الدهنية كالسلمون لأنّها غنية بالأوميغا 3 التي تعتبر من العناصر الأساسية لنضارة البشرة، إذ ينصح بتناول هذه الأسماك مرتين في الأسبوع لغناها بالبروتين والزنك والفيتامين E والدهون الصحية الضرورية لترطيب البشرة.

- الأفوكادو: غني بالدهون الصحية الضرورية لصحة ومرونة البشرة بالإضافة إلى احتوائه على مركبات تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس والتي تسرّع عملية شيخوخة البشرة.

- الفيتامين C: المصادر الأساسية لهذا الفيتامين هي الحمضيات، الفليفلة، والبروكولي، إذ يحفز إنتاج الكولاجين الأساسي لبشرة صحية وشابة.

- الخضروات الخضراء الداكنة: على غرار السبانخ، الملوخية، والسِّلق لأنها من أهم مصادر مضادات الأكسدة وفيتامين A وC وE، إضافة إلى احتوائها على الحديد. 

- البندورة: تحتوي على الليكوبين، وهي مادة مضادة للتأكسد، تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تسرّع ظهور التجاعيد.

- الماء: جفاف الجسم وعدم حصوله على كمية كافية من الماء خلال اليوم يعتبر من العوامل المسرعة لظهور التجاعيد، لذا ننصح بشرب ما يقارب 8 أكواب من الماء يومياً.

ما هي الأطعمة التي تدمّر خلايا البشرة؟ 

وبالرغم من أنّ لائحة الأطعمة المفيدة لصحة البشرة تطول إلا أنّه يوجد العديد من الأطعمة التي تؤثر سلبًا على البشرة وتسرّع في ظهور التجاعيد. لذا يجب الابتعاد عنها قدر المستطاع، ومنها:

- السكريات

- الأطعمة المصنعة (كاللحوم المصنعة)

- الأطعمة المقلية، والدّهون المهدرجة

- المشروبات الغازية

- الكحول

نصيحة: الحصول على بشرة سليمة وصحية لا يقتصر فقط على الاهتمام الخارجي بها أو على استعمال الكريمات وواقي الشمس بل للأطعمة تأثير كبير عليها. 

في النهاية، إنّ اعتماد أسلوب حياة صحي أساسيٌّ وضروري للحصول على النتائج المرجوة على صعيد البشرة، وإلى جانب النظام الغذائي، لا يجب إهمال ممارسة الرياضة والنوم بشكل كافٍ وشرب كميات مناسبة من الماء.

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