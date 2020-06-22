وكالة الرأي الفلسطينية مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم ندوة إرشادية لاستخدام المبيدات في بلدة عبسان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى ينفذ جولة دعوية داخل مستشفى الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيًا وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يتفقد دورة المقامات الصوتية لديوان القراء المبدعين وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة القرآن الكريم بالأوقاف تجري تنقلات داخلية لرؤساء أقسامها وكالة الرأي الفلسطينية كسوف حلقي نادر للشمس في سماء إفريقيا وكالة الرأي الفلسطينية بركان إندونيسي ينفث رمادا إلى ارتفاع 6 كيلومترات وكالة الرأي الفلسطينية 12 نصيحة لتكون متميزا و ناجحا في عملك
أخبار » عجائب وطرائف

بركان إندونيسي ينفث رمادا إلى ارتفاع 6 كيلومترات

22 حزيران / يونيو 2020 08:07

بركان إندونيسي ينفث رمادا إلى ارتفاع 6 كيلومترات
بركان إندونيسي ينفث رمادا إلى ارتفاع 6 كيلومترات

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة في إندونيسيا مرتين صباح اليوم الأحد، حيث نفث عمودا من الرماد الساخن لارتفاع يصل إلى 6 كيلومترات في الهواء.

وقال مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية إن الثوران الأول وقع الساعة(02:13 بتوقيت جرينتش) واستمر لمدة 328 ثانية، وحدث الثوران الثاني بعد ذلك بـ14 دقيقة واستمر لمدة 90 ثانية تقريبا.

وتسببت الثورانان في سقوط أمطار من الرماد على بعض القرى الواقعة على منحدرات الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2930 مترا.

ونصح المركز القرويين بالاحتفاظ بالهدوء والبقاء خارج منطقة حظر نصف قطرها 3 كيلومترات حول فوهة البركان.

وكانت حالة البركان تدعو إلى الحذر، حيث تم إطلاق ثاني أعلى مستوى تنبيه في النظام ذي المستويات الأربع، منذ أيار/مايو 2018، بعد سلسلة من نوبات الثوران التي أطلقت أعمدة من الرماد الساخن يصل ارتفاعها إلى 5ر5 كيلومترات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تنظم مؤتمراً صحفياً ضد ضم الأرض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟