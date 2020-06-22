إذاعة القرآن الكريم بالأوقاف تجري تنقلات داخلية لرؤساء أقسامها

غزة- الرأي

أجرى مدير إذاعة القران الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عادل الهور، جملة من القرارات تتضمن تكليفات وتنقلات جديدة بين رؤساء الاقسام

وأوضح الهور انه تم تكليف م. علاء المشهراوي، برئاسة قسم الهندسة الاذاعة و أ. ايمن عواد برئاسة قسم المونتاج الاذاعي وأ. كارم ابو سمرة برئاسة قسم تنسيق الاتصالات "العلاقات العامة والشئون الادارية", منوهًا الى أن هذه التنقلات تأتي ضمن خطة الإذاعة للارتقاء بالعمل وتبادل وتراكم الخبرات بين الموظفين.

بدورهم رحب رؤساء الاقسام بهذه الخطوة معربين عن استعدادهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالإذاعة واقسامها.