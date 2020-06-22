وكيل وزارة الأوقاف يتفقد دورة المقامات الصوتية لديوان القراء المبدعين

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي سعيد الأغا دورة المقامات الصوتية التي يعقدها ديوان القراء المبدعين وتستهدف استهدفت قرابة (20) عضوًا على مستوى المحافظات وذلك بهدف الارتقاء بأصواتهم الندية.

بدوره أشاد د. الأغا بجهود ديوان الحفاظ في تعليم وتخريج حفظة من ذوي الأصوات الندية, منوهًا الى أنه من الطبيعي ان يظهر من حفظتنا هذا الاعجاز وهذا الابداع في عملية الحفظ والأداء.

وطالب وكيل الوزارة الطلبة بشحذ الهمم لتمثيل فلسطين في كافة المحافل المحلية والدولية منوهًا الى أن وزارته ستواصل دعمها لمسيرة حفظ القران الكريم وتعزيز القدرة على منافسة كل دول العالم في هذا المجال.