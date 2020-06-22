وكالة الرأي الفلسطينية مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم ندوة إرشادية لاستخدام المبيدات في بلدة عبسان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى ينفذ جولة دعوية داخل مستشفى الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيًا وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يتفقد دورة المقامات الصوتية لديوان القراء المبدعين وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة القرآن الكريم بالأوقاف تجري تنقلات داخلية لرؤساء أقسامها وكالة الرأي الفلسطينية كسوف حلقي نادر للشمس في سماء إفريقيا وكالة الرأي الفلسطينية بركان إندونيسي ينفث رمادا إلى ارتفاع 6 كيلومترات وكالة الرأي الفلسطينية 12 نصيحة لتكون متميزا و ناجحا في عملك
أخبار » الأخبار الحكومية

الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى ينفذ جولة دعوية داخل مستشفى الأقصى

22 حزيران / يونيو 2020 08:32

الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى ينفذ جولة دعوية داخل مستشفى الأقصى
الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى ينفذ جولة دعوية داخل مستشفى الأقصى

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الوعظ والإرشاد بمديرية اوقاف الوسطى جولة دعوية استهدفت أقسام مستشفى شهداء الأقصى وذلك ضمن حملة دعوية توعوية في المراكز الصحية بالمحافظة.

من جهته شكر أ. سمير مسلم مدير أوقاف الوسطى إدارة المستشفى على ما تقدمه من خدمات صحيه في ظل جائحة كورونا، مؤكدا ان وزارته جزء من المجتمع ويجب ان تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "ساهمنا كوزارة ببعض الأراضي الوقفية لتوسيع مستشفى الأقصى وذلك حرصا منا على الوقوف بجانب أبناء شعبنا وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم"

ودعا مسلم الوعاظ الى ضرورة أن يكون لهم دور توعوي صحي في هذه الجولة داخل أقسام المستشفى، وذلك في إطار تصحيح المفاهيم الصحية ولتحفيز المواطنين على اتخاذ سبل وقاية وحمايه من أي أوبئة وأمراض.

بدوره أكد د. كمال خطاب مدير عام المستشفى ان علاقة المستشفى بوزارة الاوقاف علاقة تكاملية خاصة في هذه الاوقات التي نبدأ بها بتوسيع المستشفى لاستقبال أعداد اكبر تناسبا مع زيادة الكثافة السكانية في المحافظة, داعيا إلى تكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة وكذلك إيجاد خدمات بشكل جيد للمواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تنظم مؤتمراً صحفياً ضد ضم الأرض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟