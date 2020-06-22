الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى ينفذ جولة دعوية داخل مستشفى الأقصى

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الوعظ والإرشاد بمديرية اوقاف الوسطى جولة دعوية استهدفت أقسام مستشفى شهداء الأقصى وذلك ضمن حملة دعوية توعوية في المراكز الصحية بالمحافظة.

من جهته شكر أ. سمير مسلم مدير أوقاف الوسطى إدارة المستشفى على ما تقدمه من خدمات صحيه في ظل جائحة كورونا، مؤكدا ان وزارته جزء من المجتمع ويجب ان تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "ساهمنا كوزارة ببعض الأراضي الوقفية لتوسيع مستشفى الأقصى وذلك حرصا منا على الوقوف بجانب أبناء شعبنا وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم"

ودعا مسلم الوعاظ الى ضرورة أن يكون لهم دور توعوي صحي في هذه الجولة داخل أقسام المستشفى، وذلك في إطار تصحيح المفاهيم الصحية ولتحفيز المواطنين على اتخاذ سبل وقاية وحمايه من أي أوبئة وأمراض.

بدوره أكد د. كمال خطاب مدير عام المستشفى ان علاقة المستشفى بوزارة الاوقاف علاقة تكاملية خاصة في هذه الاوقات التي نبدأ بها بتوسيع المستشفى لاستقبال أعداد اكبر تناسبا مع زيادة الكثافة السكانية في المحافظة, داعيا إلى تكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة وكذلك إيجاد خدمات بشكل جيد للمواطنين.