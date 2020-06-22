الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: ممدوح الرمحي، ومعاذ سفيان الرمحي، وأحمد محمد زيد من مخيم الجلزون، وباسل البرغوثي ونجله محمد من قرية كوبر، ومحمد زاهي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم شمالا.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت 3 شبان من جنين، وهم: الشقيقيين أحمد ومحمد إبراهيم الشيخ، والشاب وسيم جهاد نزال بعد اقتحام المدينة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين علي أبو سرور (25 عاما) ومحمد أكرم طقاطقة (27 عاما) من بيت لحم بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر أسامة محمد طقاطقة، في بلدة بيت فجار بالمحافظة وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت القوات ثلاثة مواطنين من قرية تياسير شرق طوباس، وهم: إياد مثقال أبو محسن، ودحام فايز دبك، وزاهي أحمد أبو علي، بعد مداهمة منازل ذويهم.