وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تستلم جهازاً طبياً مخبرياً من فاعل خير وكالة الرأي الفلسطينية المستشار عابد يناقش الهيكلية الإدارية مع عميد المعهد العالي للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تعقد اجتماعًا بأئمة وخطباء ومؤذني المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الأحداث تشارك في اجتماع “لجنة عدالة الأحداث” وكالة الرأي الفلسطينية مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم ندوة إرشادية لاستخدام المبيدات في بلدة عبسان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى ينفذ جولة دعوية داخل مستشفى الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيًا وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يتفقد دورة المقامات الصوتية لديوان القراء المبدعين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

22 حزيران / يونيو 2020 08:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 14 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين، وهم: ممدوح الرمحي، ومعاذ سفيان الرمحي، وأحمد محمد زيد من مخيم الجلزون، وباسل البرغوثي ونجله محمد من قرية كوبر، ومحمد زاهي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم شمالا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: الشقيقين أحمد ومحمد إبراهيم الشيخ، والشاب وسيم جهاد نزال بعد اقتحام المدينة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من قرية تياسير شرق طوباس، وهم: إياد مثقال أبو محسن، ودحام فايز دبك، وزاهي أحمد أبو علي.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال علي أبو سرور (25 عاما)، من قرية واد رحال، ومحمد أكرم طقاطقة (27 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تنظم مؤتمراً صحفياً ضد ضم الأرض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟