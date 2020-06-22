الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 14 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين، وهم: ممدوح الرمحي، ومعاذ سفيان الرمحي، وأحمد محمد زيد من مخيم الجلزون، وباسل البرغوثي ونجله محمد من قرية كوبر، ومحمد زاهي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم شمالا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: الشقيقين أحمد ومحمد إبراهيم الشيخ، والشاب وسيم جهاد نزال بعد اقتحام المدينة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من قرية تياسير شرق طوباس، وهم: إياد مثقال أبو محسن، ودحام فايز دبك، وزاهي أحمد أبو علي.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال علي أبو سرور (25 عاما)، من قرية واد رحال، ومحمد أكرم طقاطقة (27 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.