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محكمة الأحداث تشارك في اجتماع “لجنة عدالة الأحداث”

22 حزيران / يونيو 2020 08:52

محكمة الأحداث تشارك في اجتماع “لجنة عدالة الأحداث”
محكمة الأحداث تشارك في اجتماع “لجنة عدالة الأحداث”

غزة- الرأي

شاركت محكمة أحداث غزة ممثلة بالأستاذ فريج الصوراني اجتماع “لجنة عدالة الأحداث”.

جاء ذلك، بحضور ممثلين عن النيابة العامة، والشرطة الفلسطينية ممثلة عن مكتب حقوق الانسان – مدير عام الشرطة، ودائرة الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية،ومؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية و مراقبي السلوك، ومؤسسة أرض الإنسان- سويسرا ، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.

وناقش الاجتماع العديد من النقاط التي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات القانون ودعمها وتقوية كوادرها بما يتناسب مع طبيعة تعاملهم مع الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم ،إضافة إلى تقوية مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة عدالة الأحداث بتاريخ 7/2/2020م بحضور قاضي الأحداث والعاملين في مجال عدالة الأطفال.

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