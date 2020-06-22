أوقاف رفح تعقد اجتماعًا بأئمة وخطباء ومؤذني المحافظة

رفح- الرأي

عقدت مديرية أوقاف رفح، اجتماعاً بأئمة وخطباء المساجد في المحافظة، وذلك في إطار وضعهم بالقرارات الإدارية والفنية المتعلقة بجائحة كورونا وبحث آخر المستجدات في العمل المسجدي بوزارة الأوقاف.

وأكد مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان أن القرارات الإدارية والفنية ملزمة لكافة العاملين في المساجد ومهم جدا تطبيقها دون اجتهاد وذلك للوقاية والمحافظة على سلامة أهلنا ومصلينا الكرام, مشددًا على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف

وطالب حساب بضرورة التأكيد على التباعد بين المصلين واحضار سجادة الصلاة وإغلاق المراوح، والتزام الخطيب والإمام والمؤذن والأذان بالإجراءات, وقصر مدة الصلاة والخطبة، داعيًا المصلين للالتزام بتطبيق بإجراءات الوقاية.