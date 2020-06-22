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الخدمات الطبية تستلم جهازاً طبياً مخبرياً من فاعل خير

22 حزيران / يونيو 2020 09:02

الخدمات الطبية تستلم جهاز طبي مخبري من فاعل خير ..
الخدمات الطبية تستلم جهاز طبي مخبري من فاعل خير ..

غزة- الرأي

تسلمت ادارة الشؤون الفنية ودائرة المختبرات بالمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية صباح أمس،  الاحد جهازاً طبياً مخبرياً " CBC" لإجراء الفحوصات الشاملة للدم من فاعل خير.

وحضر التسليم رائد محمود حرب من دائرة المختبرات، ورائد اسماء ابو ريدة مدير مختبر مستشفى الجزائري، ونقيب مهندس محمد النجار من مستشفى الجزائري.

بدوره، شكر مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد صالح فاعل الخير والجهة التي تبرعت بهذا الجهاز ، مؤكدا على ضرورة تقديم المؤسسات المحلية الدعم للخدمات الطبية في ظل الازمات التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

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