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قسم المساجد بأوقاف الوسطى يعقد اجتماعاً بأئمة وخطباء المحافظة

22 حزيران / يونيو 2020 09:07

قسم المساجد بأوقاف الوسطى يعقد اجتماعا بأئمة وخطباء المحافظة
قسم المساجد بأوقاف الوسطى يعقد اجتماعا بأئمة وخطباء المحافظة

الوسطى- الرأي

عقد قسم المساجد بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى،  اجتماعاً بأئمة المساجد في المحافظة الوسطى وذلك في إطار وضعهم بالقرارات الإدارية والفنية المتعلقة بجائحة كورونا وبحث آخر المستجدات في العمل المسجدي بوزارة الأوقاف.

و أكد أ. أحمد بشير رئيس قسم المساجد أن القرارات الإدارية والفنية ملزمة لكافة العاملين في المساجد ومهم جدا تطبيقها دون اجتهاد وذلك للوقاية والمحافظة على سلامة أهلنا ومصلينا الكرام.

وقال: " وزارة الأوقاف ممثله بوكيلها تسعى بشكل كبير لتحقيق إنجاز في ملف المتطوعين وهذا هم لنا كإدارة للعمل المسجدي بالمحافظة ونسعى لإيجاد حلول له، والشكر موصول لكل من يعمل في بيوت الله ويسعى دوما أن تكون نظيفة معقمه أمام المصلين".

يذكر أن قسم المساجد بأوقاف الوسطى عقد الاجتماع في مسجدين منفصلين وبوقت منفصل وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا

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