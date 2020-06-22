الصحة تناقش المعيقات والتحديات لحضانات مستشفياتها

غزة- الرأي

ناقشت الادارة العامة للمستشفيات وشبكة حضانات مستشفيات قطاع غزة، المعيقات والتحديات التى تواجه حضانات مستشفيات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدورى بحضور د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية و د.نبيل البرقونى رئيس شبكة حضانات مستشفيات قطاع غزة ود.رولا أبو ضلفة مدير المتابعة و التطوير، و رؤساء أقسام الحضانة من الأطباء و التمريض داخل المستشفيات.

و تم خلال اللقاء بحث عدة ملفات أبرزها تأمين التطعيمات اللازمة للأطفال المنومين بالحضانات، و اجراء تحديث احتياجات الحضانات من كوادر و مستهلكات،الى جانب احتياجات تطوير خدمة العيادات الخارجية للحضانات لمتابعة التطور العصبى للمواليد بعد خروجهم من الحضانات.

كما وناقش المجتمعون توسعة حضانة مسشتفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى و دعمها بكادر تمريضى، ووضع مقترح تشكيل لجنة من أطباء و تمريض و مهندسين من الهندسة و الصيانة لوضع معايير ثابتة و مواصفات محددة لأجهزة الحضانات لتوحيدها بما يخدم تقليل عطل الأجهزة الطبية، بالاضافة الى بحث أليات متابعة تطبيق بروتوكولات الحضانات المعتمدة من وزارة الصحة.

وأكدت تقارير الانجازات السنوية الصادرة عن وزارة الصحة و شبكة حضانات قطاع غزة على انخفاض عدد وفيات المواليد على المستوى الوطنى.

يذكر أن خدمة الحضانة تقدم في مستشفيات مجمع الشفاء وناصر الطبيين و مستشفى شهداء الأقصى و مستشفى الهلال الاماراتى برفح ومستشفى كمال عدوان بمحافظة الشمال و مستشفى غزة الاوروبى التى تم نقل الخدمة منها مؤخرا.

كما و تستقبل مستشفيات وزارة الصحة مقدمة الخدمة، حوالى 6000 طفل سنويا بجميع الأوزان ومن جميع المستشفيالت الحكومية و المؤسسات الأهلية عدا مستشفى القدس لتوفر خدمة الحضانة داخلها