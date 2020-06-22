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مدير عام المستشفيات يناقش تحسين خدمات الولادة مع الأونروا

22 حزيران / يونيو 2020 09:58

مدير عام المستشفيات يناقش تحسين خدمات الولادة مع الأونروا
مدير عام المستشفيات يناقش تحسين خدمات الولادة مع الأونروا

غزة- الرأي

 ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، تحسين خدمات الولادة داخل مستشفياتها،  وذلك ضمن تقديم خدمة آمنة وميسورة للمواطنين ولتخفيف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال لقائه امس الاحد، بوفد من وكالة الغوث”الأونروا”،و بحضور د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية و د.نعيم أيوب رئيس قسم النساء و الولادة و د.عبد الرازق الكرد استشارى وزارة الصحة لخدمات النساء والتوليد.

و بحث د.صباح آلية تحويل الحالات القيصرية و الولادة ضمن برنامج شراء الخدمة بين الاونروا و مؤسسات NGOS،على أن يتم تحويل حالات القيصريات المجدولة ضمن محددات أمنة، بالاضافة الى حالات الولادة الطبيعية والاقل خطورة الى مستشفيات NGOS مثل الخدمة العامة و المستشفى الاهلى العربى في غزة، ومستشفى الكويتى في رفح و مستشفى الأمل في خانيونس و مستشفى العودة في الشمال.

و تم الاتفاق على بقاء الحالات الخطيرة بنوعيها الطبيعية أو القيصرية بالمستشفيات الحكومية من خلال التنسيق بين وزارة الصحة و NGOS لضمان خدمة ذات جودة صحية أمنة وبأقل تكلفة و تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.

وضم وفد الاونروا كلا من د.زهير الخطيب،د.رحاب القوقا،ود.رندة زقوت.

يذكر أن اجمالى الولادات في مستشفيات وزارة الصحة سجلت (36.707) ولادة خلال 2019 ، بلغت الطبيعية منها (27.233) ولادة و القيصريات (9474) أى بنسبة 25% من العدد الاجمالى.

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