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وفاة فلسطيني بفيروس كورونا بالسعودية

22 حزيران / يونيو 2020 10:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، وفاة مواطن فلسطيني بالممكلة العربية السعودية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة، بأن المواطن سليمان حسن أبو مصطفى (72 عاماً) توفي بالسعودية، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

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