وفاة فلسطيني بفيروس كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، وفاة مواطن فلسطيني بالممكلة العربية السعودية جراء إصابته بفيروس كورونا.
وأفادت الوزارة، بأن المواطن سليمان حسن أبو مصطفى (72 عاماً) توفي بالسعودية، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
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22 حزيران / يونيو 2020 10:01
رام الله - الرأي
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، وفاة مواطن فلسطيني بالممكلة العربية السعودية جراء إصابته بفيروس كورونا.
وأفادت الوزارة، بأن المواطن سليمان حسن أبو مصطفى (72 عاماً) توفي بالسعودية، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.