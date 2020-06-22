وفاة فلسطيني بفيروس كورونا بالسعودية

09:58مدير عام المستشفيات يناقش تحسين خدمات الولادة مع الأونروا

10:10قسم مساجد الشمال يعقد اجتماعًا مع أئمة المحافظة

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