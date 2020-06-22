قطر تتبرع بمليون ونصف دولار دعماً للمعونة الغذائية لغزة

القدس- الرأي

وقعت منظمة قطر الخيرية اتفاقية تبرع بقيمة مليون ونصف دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) دعما لبرنامج مساعدات الوكالة الغذائية في غزة.

وقالت الأنروا إن هذا التبرع سيمكنها من مواصلة تقديم المعونات الغذائية الحرجة للاجئي فلسطين في غزة. وتقدم الوكالة في الوقت الحالي لحوالي مليون لاجئ من فلسطين في القطاع المحاصر معونة غذائية وهو ما يعكس التزام دولة قطر بدعم الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا.

وأعرب السيد مارك لاسواوي رئيس علاقات المانحين بالأونروا، عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الوكالة، قالا:" أود أن أشكر قطر الخيرية وحكومة دولة قطر على السخاء والدعم المتواصل للأونروا وللاجئي فلسطين. لقد قامت قطر بزيادة تبرعها السنوي للوكالة في السنوات الماضية بما في ذلك من خلال منظماتها الإنسانية".

وأوضح أن هذا التبرع يدعم جهود الأونروا بدعم عائلات اللاجئين خلال جائحة كوفيد-19، ويزيد من استجابة الوكالة الشاملة للجائحة والتي تشمل التوصيل المنزلي للغذاء والأدوية بهدف التقليل من انتشار الفيروس.

ذوكرت الانورا أنها تقدم خدمات منقذة للحياة لحوالي 5,6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وتشتمل خدماتها على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.