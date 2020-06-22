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قسم مساجد الشمال يعقد اجتماعًا مع أئمة المحافظة

22 حزيران / يونيو 2020 10:10

قسم مساجد الشمال يعقد اجتماعًا مع أئمة المحافظة
قسم مساجد الشمال يعقد اجتماعًا مع أئمة المحافظة

غزة- الرأي

عقد قسم المساجد في مديرية أوقاف محافظة الشمال،  اجتماعًا طارئا مع كافة أئمة مساجد الشمال بمقر المديرية وذلك للتأكيد علي القرارات والتعميمات الصادرة عن الوزارة ومدى تطبيقها في المساجد .

وحضر اللقاء الشيخ عبد القادر سالم مدير أوقاف الشمال والشيخ حسن ظاهر رئيس قسم المساجد بأوقاف الشمال والشيخ ياسر حسان مفتش المساجد.

واستعرض سالم خلال اللقاء التعليمات والتعميمات التي الصادرة عن وزارة الأوقاف والمديرية التي تختص بضوابط فتح المساجد, مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها العاملين بالأوقاف لفتح المساجد.

هذا وأكد أئمة المساجد حرصهم المتواصل علي العمل والعطاء للارتقاء بالمستوى المطلوب والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة

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